【代幣風暴】紐約州檢察長辦公室：加密貨幣交易所易被操縱

《經濟通通訊社１９日專訊》美國紐約州檢察長辦公室公布一份報告，指部分加密貨幣交易

所缺乏基本的消費者保障措施，容易被市場操縱者利用。

報告稱，很多交易所缺乏確保公平、公正及安全的保護措施，令客戶面臨風險。另外，紐約

州檢察長亦將３間交易所提交予紐約州金融服務部處理，因這些交易所可能在紐約州出現非法營

運等不當行為。（ｍｎ）

