【朝鮮局勢】南韓總統府發言人：南北韓領導人明日將參觀長白山

《經濟通通訊社１９日專訊》南韓總統府發言人表示，總統文在寅與北韓領導人金正恩將於

明日參觀北韓境內的長白山。

文在寅表示，北韓同意於外國專家在場的情況下永久性拆除主要導彈設施，若美國採取互惠

行動，北韓願意關閉主要核設施。（ｍｎ）

