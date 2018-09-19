《經濟通通訊社１９日專訊》南韓總統府發言人表示，總統文在寅與北韓領導人金正恩將於
明日參觀北韓境內的長白山。
文在寅表示，北韓同意於外國專家在場的情況下永久性拆除主要導彈設施，若美國採取互惠
行動，北韓願意關閉主要核設施。（ｍｎ）
19/09/2018 15:11
【朝鮮局勢】南韓總統府發言人：南北韓領導人明日將參觀長白山
《經濟通通訊社１９日專訊》南韓總統府發言人表示，總統文在寅與北韓領導人金正恩將於
明日參觀北韓境內的長白山。
文在寅表示，北韓同意於外國專家在場的情況下永久性拆除主要導彈設施，若美國採取互惠
行動，北韓願意關閉主要核設施。（ｍｎ）
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