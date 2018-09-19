《經濟通通訊社１９日專訊》據外電引述消息人士報道，印度鋼鐵部已經建議，將部分鋼鐵
產品的實際進口稅率從目前的５至１２﹒５％提高至１５％，因印度在尋求支撐盧比匯價。
據悉，這個提議將於今日由貿易部來討論，近期美元外流已經將盧比打壓至紀錄新低，印度
政府計劃削減非必需進口來遏制美元外流。
盧比現跌０﹒１％至７２﹒６７５盧比兌一美元。（ｍｎ）
19/09/2018 15:58
【新興市風暴】據報印度考慮提高鋼鐵進口關稅以支撐盧比匯價
《經濟通通訊社１９日專訊》據外電引述消息人士報道，印度鋼鐵部已經建議，將部分鋼鐵
產品的實際進口稅率從目前的５至１２﹒５％提高至１５％，因印度在尋求支撐盧比匯價。
據悉，這個提議將於今日由貿易部來討論，近期美元外流已經將盧比打壓至紀錄新低，印度
政府計劃削減非必需進口來遏制美元外流。
盧比現跌０﹒１％至７２﹒６７５盧比兌一美元。（ｍｎ）
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印尼會否成為下一個當災的新興市場？
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