【新興市風暴】據報印度考慮提高鋼鐵進口關稅以支撐盧比匯價

《經濟通通訊社１９日專訊》據外電引述消息人士報道，印度鋼鐵部已經建議，將部分鋼鐵

產品的實際進口稅率從目前的５至１２﹒５％提高至１５％，因印度在尋求支撐盧比匯價。

據悉，這個提議將於今日由貿易部來討論，近期美元外流已經將盧比打壓至紀錄新低，印度

政府計劃削減非必需進口來遏制美元外流。

盧比現跌０﹒１％至７２﹒６７５盧比兌一美元。（ｍｎ）

