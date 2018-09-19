【達沃斯論壇】李克強：堅持基本政策取向不變，註重區間微調預調

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１９日天津專電》國務院總理李克強今天上午將出席達沃斯

論壇開幕式並發表致辭表示，中國經濟穩中有憂，穩中有變，中國過去不搞大水漫灌，今後也會

堅持基本政策取向不變，註重在區間調控中微調預調。我們應對風險和挑戰準備了很多工具，會

繼續穩定宏觀政策、優化發展環境。

