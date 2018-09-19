《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１９日天津專電》國務院總理李克強出席達沃斯論壇開幕式
並發表致辭表示，中國不會重走依賴投資的老路。中國要推動合理有效投資，這裏面還有很多短
板。中國政府會繼續加大提供公共產品的投資，保持基建投資穩定的不是下行的。他強調，這不
是在搞新一輪增加投資，而是頂住投資下行的壓力，穩住投資。
19/09/2018 12:14
【達沃斯論壇】李克強：保持基建投資穩定，而不是新一輪增加投資
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１９日天津專電》國務院總理李克強出席達沃斯論壇開幕式
並發表致辭表示，中國不會重走依賴投資的老路。中國要推動合理有效投資，這裏面還有很多短
板。中國政府會繼續加大提供公共產品的投資，保持基建投資穩定的不是下行的。他強調，這不
是在搞新一輪增加投資，而是頂住投資下行的壓力，穩住投資。
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