《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１９日天津專電》國務院總理李克強出席達沃斯論壇開幕式
並發表致辭表示，中國的宏觀槓槓率不低，但也不是最高，可以說接近歐洲國家水平，槓桿率在
過去一些年上升較快，今年槓桿率在穩中有降的過程中，會繼續推動穩槓桿，有些企業特別是小
微企融資難和融資貴問題，從理論上說，與穩槓桿和結構性去槓桿並沒直接關係。
19/09/2018 12:17
【達沃斯論壇】李克強：槓桿率穩中有降，繼續推動穩槓桿
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１９日天津專電》國務院總理李克強出席達沃斯論壇開幕式
並發表致辭表示，中國的宏觀槓槓率不低，但也不是最高，可以說接近歐洲國家水平，槓桿率在
過去一些年上升較快，今年槓桿率在穩中有降的過程中，會繼續推動穩槓桿，有些企業特別是小
微企融資難和融資貴問題，從理論上說，與穩槓桿和結構性去槓桿並沒直接關係。
|生財有道19/09/2018
騰訊前景佳 大行續看好
|生財有道19/09/2018
擴闊亞太區版圖 中信國際電訊財息兼收
|剖析天下19/09/2018
雷曼十周年 再敲爆煲警號
|國際動態19/09/2018
日商前澤友作 SpaceX首位繞月旅客
|剖析天下18/09/2018
印尼會否成為下一個當災的新興市場？
|FOCUS18/09/2018
【FOCUS】侵侵全面清算中國「入世」 勿掉以輕心失業潮
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰