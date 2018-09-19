【達沃斯論壇】李克強：槓桿率穩中有降，繼續推動穩槓桿

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１９日天津專電》國務院總理李克強出席達沃斯論壇開幕式

並發表致辭表示，中國的宏觀槓槓率不低，但也不是最高，可以說接近歐洲國家水平，槓桿率在

過去一些年上升較快，今年槓桿率在穩中有降的過程中，會繼續推動穩槓桿，有些企業特別是小

微企融資難和融資貴問題，從理論上說，與穩槓桿和結構性去槓桿並沒直接關係。

