【達沃斯論壇】李克強：培育可以發展直接融資的資本市場

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１９日天津專電》國務院總理李克強出席達沃斯論壇開幕式

並發表致辭表示，正採取一些措施來推動實體經濟，緩解融資難融資貴問題，同時還培育可以發

展直接融資的資本市場。

他並表示，進一步支持民營經濟發展政策措施，將實施更嚴格的知識產權保護制度，對於侵

犯中外產權行為堅決打擊。

