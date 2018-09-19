《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１９日天津專電》國務院總理李克強出席達沃斯論壇開幕式
並發表致辭表示，正採取一些措施來推動實體經濟，緩解融資難融資貴問題，同時還培育可以發
展直接融資的資本市場。
他並表示，進一步支持民營經濟發展政策措施，將實施更嚴格的知識產權保護制度，對於侵
犯中外產權行為堅決打擊。
19/09/2018 12:34
【達沃斯論壇】李克強：培育可以發展直接融資的資本市場
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１９日天津專電》國務院總理李克強出席達沃斯論壇開幕式
並發表致辭表示，正採取一些措施來推動實體經濟，緩解融資難融資貴問題，同時還培育可以發
展直接融資的資本市場。
他並表示，進一步支持民營經濟發展政策措施，將實施更嚴格的知識產權保護制度，對於侵
犯中外產權行為堅決打擊。
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