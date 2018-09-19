【達沃斯論壇】特寫：感受未來「黑科技」

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１９日天津專電》第四次工業革命正在改變人們的日常生活

，這是２０１８夏季達沃斯論壇聚焦的主題，我們一步一步的走進了創新型的社會，未來會變成

甚麼樣？論壇開幕前，記者走進天津的梅江會展中心，搶先感知當屬於未來的「黑科技」，直擊

一幕幕酷炫的科技場景現場。



＊我變成了一棵樹＊



在梅江會展中心一樓扶梯處，有一片袖珍森林，在一棵大樹模型底下，幾個戴著ＶＲ頭盔、

身背ＶＲ裝備背包的人左顧右盼，甚是引人註目。入口處，每一次經過都有一些人在排著隊等待

體驗，這項非常火爆的「黑科技」體驗叫做「森臨其境」（Ｔｒｅｅ ＶＲ）。

工作人員遞給我一顆種子，讓我埋在旁邊的泥土盤，說這顆種子就代表了我，我戴上ＶＲ眼

鏡，兩手握著ＶＲ手桿，開始了ＶＲ奇妙之旅：「我」在土壤裏，破土而出，慢慢地成長為一棵

參天大樹，「我」的手臂變為樹枝，身體化為樹幹，身邊風吹鳥鳴，非常快活，突然，大風起，

遠處有煙，草木燃燒的味道傳來，「我」驚悚地看到，森林裏有一團團火苗，愈來愈近，然而

「我」無處可逃，只能眼巴巴等待著厄運。

再沒甚麼比親臨其境更真實的感受到環境保護的重要性，這次的達沃斯論壇關註第四次工業

革命，同時也關註如何用創新科技保護我們的地球。



＊萌寵一樣的感知機器人＊



在梅江會展中心二層樓梯口，有１０個白色自如的伸縮著長脖子的機器人。它們會隨著妳的

手勢而扭動脖子，搖頭晃腦，就像寵物一樣，不少人走過都喜歡跟他們打招呼。

這是一個感知機器人，名字叫ＭＡＮＵＳ。由設計師Ｍａｄｅｌｉｎｅ Ｇａｎｏｎ設計。

一直以來，人們對人工智能既期待又害怕，害怕它們會攻擊人類，機器參與人們日常生活，有的

人甚至為此感到焦慮。感知機器人提供了人機關係的另一種互動方式，那就是「培養共情」，和

諧相處，當妳靠近這些機器人，它們就能有所感應，同時向妳靠近，如果不是冰冷的金屬外表，

換成毛茸茸的外表，就像小狗一樣可愛，不一樣的是，這些機器人可能比妳的寵物更懂妳，新型

識別技術，除了感知我們的情緒，講述我們的故事，很快可以預測我們的未來。



＊進入第四次工業革命＊



第一次工業革命次，是１８世紀６０年代從英國發起的蒸汽技術革命；第二次工業革命是

１９世紀中期，歐洲國家和美國、日本的資產階級革命或改革的完成，人類進入了「電氣時代」

；第三次工業革命，以原子能、電子計算機、空間技術等的發明和應用為主要標誌，涉及信息技

術、新能源技術、生物技術等諸多領域；現在世界進入第四次工業革命，是以人工智能，清潔能

源，機器人技術，量子信息技術，虛擬現實以及生物技術為主的全新技術革命。

２００８年９月，繼大連以後，夏季達沃斯第一次在天津舉辦。近代歷史上，天津在中國工

業發展方面有著無可取代的重要地位。中國的近代工業，始於洋務運動中，清政府創辦的天津機

器制造局。天津創造出飛鴿自行車、海鷗手表、牡丹縫紉機、東方照相機等一度全國知名品牌。

只是近年天津慢慢的在工業界中淡出，達沃斯論壇是天津連接世界的一個重要窗口，接下來，天

津如何在新一輪的工業革命扮演更重要的位置？未來１０年，人工智能究竟會帶給我們甚麼？

