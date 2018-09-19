【北水炒Ｄ乜】北水關閘前增至２２億，買匯控騰訊工行沽潤啤平保

《經濟通通訊社１９日專訊》南向交易的港股通將於本周四（２０日）至下周二（２５日）

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北水周三流入２１﹒７９億元人民幣，為連續第四日流入港股，其中買盤最多的個股為匯控

（００００５）、騰訊（００７００）、工行（０１３９８）、建行（００９３９）；相反沽盤

最多的個股為華潤啤酒（００２９１）、平保（０２３１８）、友邦（０１２９９）。

港股全日成交９６３﹒７５億元，較周二（１８日）增加１１﹒５９％；港股通成交額

１２２﹒６７億，佔大市成交１２﹒７３％

恆指周三升３２２﹒７１點或１﹒１９％，收報２７４０７﹒３７點。



＊北水進駐銀行股，匯控獲近５億買盤＊



市況波動，北水繼續流入大型銀行股避險，匯控連續第三日成為最多北水買盤的個股，全日

淨流入４﹒６６億，三日合計淨買盤達９﹒６９億；工行淨買盤２﹒７６億；建行淨買盤

１﹒６６億。惟北水獨沽農行（０１３９８）近１﹒３５億。

另一重磅股騰訊獲流入３﹒２１億，兩日計淨買盤達５﹒６８億；中石油（００８５７）全

日升１﹒９８％，北水買１﹒２４億。



＊潤啤隨內需股漲４％，北水套現沽近３億＊



內需股獲避險資金追捧，華潤啤酒漲３﹒６７％收報３１﹒０５元，北水套現沽２﹒７２億

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另外，北水分別沽平保１﹒８億，沽友邦１﹒５６億。（ｅｎ）

