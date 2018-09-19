【本港樓市】測量師學會提七大建議，支持填海、探討公私營合作

《經濟通通訊社１９日專訊》「土地大辯論」諮詢期即將完結。香港測量師學會昨天（１８

日）向政府提出７大建議，支持東大嶼都會填海、發展棕地，並贊成進一步就公私營合作諮詢，

確立公開和公平機制。

學會建議在維港以外近岸海域填海，同時亦支持在中央水域建立人工島，發展東大嶼都會。

政府亦應該搬遷和整合棕地，同時探索公私營合作機制，成立一個獨立委員會，由不同專業人士

和公眾組成，審查和批核公私營合作計劃，提高透明度及獲取公眾信任。

學會建議可考慮放寬部分重點發展區的地積比率，並支持政府定期檢視公私營樓宇的比例，

確保有可負擔及宜居的單位供應，又建議政府接受門檻較低的土地擁有權作為規劃審批的先決條

件，以打破現有僵局，鼓勵小業主進行重建。



＊建議成立土地供應局＊



香港測量師學會強調，維持持續而穩定土地供應，對香港未來規劃及可持續發展非常重要，

建議政府應為土地供應政策制定短、中和長期目標，透過多種渠道解決土地短缺問題，不應局限

於土地供應專責小組早前提議的１８個選項。

學會認為，政府可將現行土地供應專責小組保留並發展成土地供應局，參考７０年代為新市

鎮發展而成立的新界拓展署（ＮＴＤＤ），直接向行政長官匯報，監察及管理本港的土地供應。

因市區重建為其中一個主要土地供應來源，學會認為，政府應積極精簡及加快現行發展審批

程序，如設立一個中央小組，處理補地價審批事宜，使用現代化規劃監管程序。另外可以放寬部

分重點發展區域地積比率，以增加更多可用土地。（ｃｌ）

