【貿易開戰】宏利：美國加碼徵稅推進中國經濟升級，短期市況反覆

《經濟通通訊社１９日專訊》宏利資產管理表示，美國進一步徵稅，將推進中國經濟升級。

該公司投資組合經理及香港股票專家方君明預期，短期市況仍將反覆，但如果中美進行貿易談判

，或潛在財政及貨幣寬鬆措施導致中國未來數月經濟活動指標改善，帶動投資者情緒轉好，市場

可能出現強勁反彈。

方君明預期，人行不會減息，因為此舉會進一步擴闊中美之間的息差；相信人民幣大幅貶值

的機會不大。

宏利資產管理亞洲區（日本除外）股票投資部首席投資總盛陳致洲相信，隨著中美貿易磨擦

演進，將對中美兩國經濟構成影響，關稅的潛在負面影響尚未在美國市場反映，估計未來數月，

中國可能推出多項措施，以減輕第二輪關稅的衝擊，刺激經濟出台的時間可能在美國中期選舉後

，預期中國與歐洲之間有望促成更多合作，從８月下旬，歐洲宣布取消中國進口太陽能板的限制

令可見一班。

陳致洲指，環球經濟正醞釀「去全球化」趨勢，正留意中國木土生產設施，如何由中國轉移

到東盟等其他地方，以及中國能否將客戶基礎擴闊至歐洲、俄羅斯、非洲及其他市場。同時，市

場亦關注中國經濟如何繼續升級，中國未來將加大投資於半導體等高科技行業，這是投資團隊的

投資重點之一，並已為投資組合帶來正面貢獻。（ｃｌ）

