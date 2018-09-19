《經濟通通訊社１９日專訊》據《路透》引述消息報道，中國海航集團正與數家銀行磋商，
為旗下新加坡物流企業ＣＷＴ尋找買家，有傳買家可能並非中資企業，另有指海航或許僅出售
ＣＷＴ的一部分。
海航９個月前，才以１０億美元收購這家新加坡企業。
倘完成出售，這將是海航為削減債務而採取的又一個資產剝離措動。（ｃｌ）
19/09/2018 14:51
【海航動向】傳海航擬為旗下物流企業ＣＷＴ尋找買家
《經濟通通訊社１９日專訊》據《路透》引述消息報道，中國海航集團正與數家銀行磋商，
為旗下新加坡物流企業ＣＷＴ尋找買家，有傳買家可能並非中資企業，另有指海航或許僅出售
ＣＷＴ的一部分。
海航９個月前，才以１０億美元收購這家新加坡企業。
倘完成出售，這將是海航為削減債務而採取的又一個資產剝離措動。（ｃｌ）
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