【海航動向】傳海航擬為旗下物流企業ＣＷＴ尋找買家

《經濟通通訊社１９日專訊》據《路透》引述消息報道，中國海航集團正與數家銀行磋商，

為旗下新加坡物流企業ＣＷＴ尋找買家，有傳買家可能並非中資企業，另有指海航或許僅出售

ＣＷＴ的一部分。

海航９個月前，才以１０億美元收購這家新加坡企業。

倘完成出售，這將是海航為削減債務而採取的又一個資產剝離措動。（ｃｌ）

