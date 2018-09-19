【本港經濟】金管局：８月底綜合利率升至０﹒６６厘

《經濟通通訊社１９日專訊》金管局公布，反映銀行平均資金成本的綜合利率在今年８月底

為０﹒６６厘，較７月底的０﹒６３厘上升３基點。綜合利率上升，主要反映月內存款及銀行同

業資金的加權資金成本增加。（ｃｌ）

