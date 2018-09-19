《經濟通通訊社１９日專訊》金管局公布，反映銀行平均資金成本的綜合利率在今年８月底
為０﹒６６厘，較７月底的０﹒６３厘上升３基點。綜合利率上升，主要反映月內存款及銀行同
業資金的加權資金成本增加。（ｃｌ）
19/09/2018 16:38
【本港經濟】金管局：８月底綜合利率升至０﹒６６厘
《經濟通通訊社１９日專訊》金管局公布，反映銀行平均資金成本的綜合利率在今年８月底
為０﹒６６厘，較７月底的０﹒６３厘上升３基點。綜合利率上升，主要反映月內存款及銀行同
業資金的加權資金成本增加。（ｃｌ）
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