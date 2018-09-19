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19/09/2018 17:52

【貿易開戰】邱騰華：信保局將增小營業額保費折扣及美國買家保額

　　《經濟通通訊社１９日專訊》中美貿易戰升級，商務及經濟發展局長邱騰華與商界會面後表
示，新一輪徵稅清單覆蓋面廣泛，為減低業界承擔的風險，出口信用保險局會將小營業額保單保
費，折扣將由現時的８折增加至７折，保單內針對每個美國買家的保額亦會增加兩成，措施會延
續至明年年中。
　　邱騰華又提到，美方下周實施１０％而非當初提出的２５％關稅，對業界有紓緩作用，惟對
前景乃有憂慮，政府將積極研究上調中小企融資擔保計劃的最高貸款額，並檢視能否延長貸款擔
保期及還款時期，期望可以在最短時間內推出。（ｋｙ）

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