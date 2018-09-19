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19/09/2018 16:49

【企業盈喜】金達控股（５２８）料去年度純利不少於八千萬人幣

　　《經濟通通訊社１９日專訊》金達控股（００５２８）發盈喜，預料截至今年１２月底止年
度純利將不少於８０００萬元（人民幣．下同），即較去年度的純利６２﹒２萬元大幅增長逾
１２７倍，主要受惠於市埸復甦與價格調整令毛利率有所提升、近月美元兌人民幣大幅升值，以
及錄得衍生金融工具產生的公允價值收益約５４７﹒４萬元。（ｃｈ）

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