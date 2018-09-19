【新股上市】美團（３６９０）暗盤收市升２﹒９至３﹒６％

《經濟通通訊社１９日專訊》美團點評（０３６９０）明早（２０日）掛牌，於輝立暗盤交

易場收報７１﹒５元，較招股價６９元高３﹒６％。每手１００股，不計手續費賺２５０元。

於耀才暗盤交易中心，該股收報７１元，高招股價２﹒９％。每手不計手續費賺２００元。

（ｃｈ）

