【貿易開戰】宏利：美國進一步徵稅，推進中國經濟升級

《環富通基金頻道１９日專訊》美國宣布對２０００億美元中國進口貨品徵收額外１０％關

稅，下周一（２４日）起正式生效；由２０１９年１月１日起，稅率將進一步調高至２５％。宏

利資產管理投資團隊剖析關稅對中國長期經濟影響及對亞洲投資者的啟示如下。



＊市場反應＊



市場對關稅消息的初步反應溫和。截至本文撰寫之時，備受關注的香港恆生指數低開後於中

午後回升；內地Ａ股則輕微造好；日經平均指數升超過１％。美國表明，如中國採取報復行動，

會立即開始第三輪徵稅，再額外向２６７０億美元中國貨徵收入口關稅。



＊對美國影響及潛在風險＊



亞洲區（日本除外）股票投資部首席投資總監陳致洲相信，隨著中美貿易磨擦的演進，將對

兩國經濟構成影響。第二輪徵稅產品涵蓋廣泛並以消費品為主，由單車部件、棒球手套以至數碼

相機亦包括在內。關稅的潛在負面影響尚未在美國市場反映，包括毛利率收窄、工資及通脹上升

、美元轉強的後果，以及跨國企業把海外盈利兌換為美元的影響，因此現在市場焦點可能由中國

轉移至美國。



＊中國回應及潛在抵禦行動＊



在８月初，中國表示將會因應美國向２０００億美元中國貨徵稅２５％的計劃，就額外

６００億美元的美國進口貨品徵稅。撇除報復措施，值得注意的是，中國將採取甚麼行動以抵禦

這場中美貿易戰，例如中國放寬本土政策，推出刺激經濟措施、調低存款準備金率、向中小企批

出更多貸款等。事實上，中國已宣布在１０月１日起減稅和提高個人免稅額。其他政策包括針對

個別領域推出刺激消費措施，例如降低高端藥品的價格。陳致洲相信，市場可期待當局會否就落

實早前規劃而推出更多政策，這或是為市場帶來正面驚喜的來源之一。

未來數月，陳致洲認為中國可能推出多項措施減輕第二輪關稅的負面衝擊。考慮到選舉結果

或會影響政策的走向，剌激經濟政策出台的時間可能在美國中期選舉之後。例如，中國將更專注

於亞洲區內建立良好關係，確保受美國關稅影響的產品，至少也能銷往世界其他國家，擴大客戶

基礎。他預期，中國與歐洲之間有望促成更多合作，從８月下旬歐盟宣布取消中國進口太陽能板

的限制令可見一斑。



＊中國政策影響：對企業及投資者的啟示＊



高級投資組合經理及香港股票專家方君明表示，短期市況仍然反覆。然而，若中美進一步進

行貿易談判，或潛在財政及貨幣寬鬆措施導致中國未來數月經濟活動指標改善，帶動投資者情緒

轉好，市場可能出現強勁反彈。

方君明預期，貨幣政策將集中在穩定經濟，所以「去槓桿」已轉至「適度槓桿」。上海等大

城市的借貸及二手樓市再度轉趨活躍，反映貨幣政策正在微調。儘管如此，方君明不認為中國人

民銀行會減息，因為此舉會進一步擴闊中美之間的息差。同時，他預期人民幣大幅貶值的機會不

大。

陳致洲認為，要評估支持措施對企業和盈利帶來的全面影響，仍是言之尚早。從企業提供的

指引中，暫未見大幅調低資本開支的計劃。但礙於美國徵收關稅，未來數個季度的盈利預見度較

之前低。



＊「去全球化」年代：中國集中本土升級或尋找新夥伴＊



陳致洲表示，市場相信全球化情況已見頂，貿易磨擦將持續一段時間。問題是，現時市場是

否反應過度？中國股票表現疲弱，當中有多少是市場情緒使然，有多少是反映基本因素轉差？環

球經濟正醞釀「去全球化」趨勢，投資者的最大憂慮是，這對美國、歐洲和以中國為首的亞洲三

大經濟體系及其企業有何影響。陳致洲表示，正留意中國本土生產設施，如何由中中美貿易談判

的拉鋸過程將非常漫長。陳致洲認為，市場宜關注中國經濟如何繼續升級，前提是不論美國是否

提供協助。中國未來將加強投資於半導體等高科技行業，這是投資團隊的投資重點之一，並已為

投資組合帶來正面貢獻。

陳致洲亦留意能源行業發展，關注重點包括中國會否進一步提高美國能源產品關稅，中國可

從哪些國家獲得替代能源供應（如俄羅斯或巴基斯坦）、以及中國如何推動國有企業獲取這些資

源。（ｈｏ）

