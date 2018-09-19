【貿易開戰】調查：受累貿易戰，第三季亞洲企業信心挫至近三年低

《環富通基金頻道１９日專訊》湯森路透╱歐洲工商管理學院（ＩＮＳＥＡＤ）調查顯示，

亞洲企業第三季信心跌至近三年低位，企業憂心全球性貿易戰惡化的衝擊。

第三季亞洲企業景氣指數由上季的７４跌至５８，為２０１５年第四季以來最低。這項指數

代表企業對未來六個月的展望，有１０４家企業受訪。

這是指數連續第二季下跌，並創下２００９年展開調查以來最大跌勢。指數高於５０代表企

業持正面看法。

該指數下跌可能是經濟放緩的強烈信號，歐洲工商管理學院經濟學教授Ａｎｔｏｎｉｏ

Ｆａｔａｓ指出，並稱以往的調查結果與亞太經濟增速變化之間的連動性頗強。

該院已見到了世界經濟的一波周期性上行，而其必然會走到盡頭。該院認為發達經濟體和新

興市場的這輪周期將結束。這項調查證實這些擔憂是實實在在的。

受訪者將全球貿易戰列為主要商業風險，其次是中國經濟放緩和匯率波動。這次調查是在８

月３１日－９月１４日進行的。



＊中國分項指數從６３大跌至２５，創歷史低＊



美國總統特朗普周一升級與中國之間的貿易戰，宣布將對價值約２０００億美元的中國商品

徵收１０％關稅，並警告若中國採取報復措施，將會採取進一步的關稅行動。而中國則回應稱將

進行報復。

分析師表示，這兩個全球最大經濟體之間的貿易戰或僅會對各自的經濟增長造成溫和的影響

，但由於全球價值鏈的原因，尤其是亞洲大部分地區都依賴於同中國的貿易，貿易戰將對其他國

家產生深遠的影響。

儘管如此，中國分項指數還是從６３大跌至２５，創下歷史最低值，並且也是首次負面展望

。日本企業也變得悲觀。



＊新興市場受創＊



中美關係惡化也降低了投資者的風險偏好，加劇了新興市場的資金外流，而且新興市場也受

到美國利率上升以及土耳其和阿根廷金融危機蔓延擔憂的打擊。

因資金外流的打擊，印度盧比、印尼盧比和菲律賓披索是今年迄今為止下跌最多的新興亞洲

貨幣。德里、雅加達和馬尼拉均採取了升息等措施來支撐本國貨幣。（ｈｏ）

