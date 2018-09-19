《經濟通通訊社１９日專訊》廣深港高鐵香港段將於日（２３日）開通，該站被指在「山竹
」吹襲期間玻璃幕牆嚴重受損，港鐵否認有關傳言。行政長官林鄭月娥今早與深圳市委書記王偉
中、運輸及房屋局局長陳帆，以及港鐵主席馬時亨、行政總裁梁國權、常務總監金澤培和車務總
監劉天成等人到西九龍站視察。
據悉，林鄭曾巡視售票大堂、離境大堂、抵港大堂及月台層，其後在停車場位置離開。
（ｆｗ）
19/09/2018 14:06
【山竹劫後】林鄭月娥與深圳市委書記王偉中視察高鐵西九站
《經濟通通訊社１９日專訊》廣深港高鐵香港段將於日（２３日）開通，該站被指在「山竹
」吹襲期間玻璃幕牆嚴重受損，港鐵否認有關傳言。行政長官林鄭月娥今早與深圳市委書記王偉
中、運輸及房屋局局長陳帆，以及港鐵主席馬時亨、行政總裁梁國權、常務總監金澤培和車務總
監劉天成等人到西九龍站視察。
據悉，林鄭曾巡視售票大堂、離境大堂、抵港大堂及月台層，其後在停車場位置離開。
（ｆｗ）
|中國故事19/09/2018
【達沃斯論壇】特寫：感受未來「黑科技」
|生財有道19/09/2018
騰訊前景佳 大行續看好
|生財有道19/09/2018
擴闊亞太區版圖 中信國際電訊財息兼收
|剖析天下19/09/2018
雷曼十周年 再敲爆煲警號
|國際動態19/09/2018
日商前澤友作 SpaceX首位繞月旅客
|剖析天下18/09/2018
印尼會否成為下一個當災的新興市場？
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰