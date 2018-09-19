【山竹劫後】林鄭月娥與深圳市委書記王偉中視察高鐵西九站

《經濟通通訊社１９日專訊》廣深港高鐵香港段將於日（２３日）開通，該站被指在「山竹

」吹襲期間玻璃幕牆嚴重受損，港鐵否認有關傳言。行政長官林鄭月娥今早與深圳市委書記王偉

中、運輸及房屋局局長陳帆，以及港鐵主席馬時亨、行政總裁梁國權、常務總監金澤培和車務總

監劉天成等人到西九龍站視察。

據悉，林鄭曾巡視售票大堂、離境大堂、抵港大堂及月台層，其後在停車場位置離開。

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