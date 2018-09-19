【土地大辯論】綠色和平指已收集逾４萬人聯署反對發展郊野公園

《經濟通通訊社１９日專訊》為期５個月的「土地大辯論」將於今個月２６日結束。立法會

發展事務委員會今日舉行公聽會，就土地供應規劃聽取公眾意見。

綠色和平代表指，已收集逾４萬名市民聯署，反對政府發展郊野邊陲地帶。她表示支持發展

棕地，以取締不合法棕地作業，幫助改善環境。

有大學生表示，支持政府釋放軍營用地，指香港駐軍有８０００至１萬人，軍事用地面積卻

達２７００公頃，即每名軍人佔用３３００平方米，質疑「香港有多少人有１６平方米（居住面

積）」，並指出法例列明軍事用地如不再用於軍事目的，可無償還予港府，過去亦有軍事用地改

作建屋的例子。

亦有意見認為，近岸填海不可避免，以解決「樓價超貴、上樓超難」等問題，又批評政府回

歸後填海政策滯後。

發展局局長黃偉綸表示，成立土地供應專責小組不代表政府會停止研究填海，但目前未去到

不可逆轉的地步；另外，政府對發展郊野公園邊陲地仍未有定案，會待房協明年完成在元朗大欖

及沙田水泉澳邊陲地段興建房屋的可行性研究，再作考慮。他又指，私營單位數目較多公營房屋

是歷史遺留下來的現象，近年政府已經偏重發展公營房屋。他舉例指，去年新覓的２６幅土地，

超過八成都會用作興建公營房屋。（ｃｗ）

