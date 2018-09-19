【達沃斯論壇】李克強將出席開幕式並發表致辭

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１９日天津專電》國務院總理李克強今天上午將出席達沃斯

論壇開幕式並發表致辭。

李克強還將同與會的愛沙尼亞、拉脫維亞、塞爾維亞、薩摩亞等國領導人舉行會談，同工商

、金融、智庫、媒體界人士對話交流。

此次是李克強連續第五年在達沃斯論壇上發表開幕致辭。

