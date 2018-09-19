《經濟通通訊社１９日專訊》評級機構穆迪指出，人民幣貶值目前不會影響中國的信用狀況
，但認為隨著時間推移，人民幣匯率波動會增大。
穆迪相信，中國的外匯儲備可以提供足夠緩衝，減輕人民幣匯率波動。但長期而言，隨著中
國經常帳逐步轉向結構性赤字，人民幣波動會增大，認為中國當局可能繼續制定政策工具，以應
對更為波動的人民幣匯率。（ｋｌ）
19/09/2018 09:02
【聚焦人幣】穆迪：人民幣貶值目前不影響中國信用狀況
《經濟通通訊社１９日專訊》評級機構穆迪指出，人民幣貶值目前不會影響中國的信用狀況
，但認為隨著時間推移，人民幣匯率波動會增大。
穆迪相信，中國的外匯儲備可以提供足夠緩衝，減輕人民幣匯率波動。但長期而言，隨著中
國經常帳逐步轉向結構性赤字，人民幣波動會增大，認為中國當局可能繼續制定政策工具，以應
對更為波動的人民幣匯率。（ｋｌ）
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