【貿易開戰】李克強：維護自由貿易規則，單邊主義不可能解決問題

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１９日天津專電》國務院總理李克強出席天津達沃斯論壇開

幕式並發表致辭。李克強表示，全球化的潮流在持續推進，全球化趨勢是不可阻擋的。在全球化

中存在問題，有些方面認為沒有享受到好處。

他強調，要維護自由貿易基本規則，單邊主義不可能解決問題。

