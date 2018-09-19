【達沃斯論壇】李克強：國際環境生變，中國經濟平穩運行難度加大

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１９日天津專電》國務院總理李克強在達沃斯論壇開幕式上

表示，國際經貿環境發生變化，導致中國經濟平穩運行難度加大。

李克強又稱，政府要用更大智慧、更多力量推動新動能的蓬勃發展，實行包容審慎監管政策

以發展經濟新動能。

