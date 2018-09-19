《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１９日天津專電》國務院總理李克強在達沃斯論壇開幕式上
表示，國際經貿環境發生變化，導致中國經濟平穩運行難度加大。
李克強又稱，政府要用更大智慧、更多力量推動新動能的蓬勃發展，實行包容審慎監管政策
以發展經濟新動能。
19/09/2018 11:23
【達沃斯論壇】李克強：國際環境生變，中國經濟平穩運行難度加大
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１９日天津專電》國務院總理李克強在達沃斯論壇開幕式上
表示，國際經貿環境發生變化，導致中國經濟平穩運行難度加大。
李克強又稱，政府要用更大智慧、更多力量推動新動能的蓬勃發展，實行包容審慎監管政策
以發展經濟新動能。
|生財有道19/09/2018
騰訊前景佳 大行續看好
|生財有道19/09/2018
擴闊亞太區版圖 中信國際電訊財息兼收
|剖析天下19/09/2018
雷曼十周年 再敲爆煲警號
|國際動態19/09/2018
日商前澤友作 SpaceX首位繞月旅客
|剖析天下18/09/2018
印尼會否成為下一個當災的新興市場？
|FOCUS18/09/2018
【FOCUS】侵侵全面清算中國「入世」 勿掉以輕心失業潮
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰