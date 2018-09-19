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即市新聞

19/09/2018 09:37

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市貶１７點子，報６﹒８６６１

　　《經濟通通訊社１９日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒８５６９，較上個交易日貶
１５點子，連跌三個交易日。
　　人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早低開１７點子，報６﹒８６６１，上個交易日即期
匯率收盤報６﹒８６４４，離岸人民幣（ＣＮＨ）亦在６﹒８６水平徘徊。（ｋｌ）

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