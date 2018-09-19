【人行放水】消息稱人行今進行６００億逆回購，完全對沖到期量

《經濟通通訊社１９日專訊》市場消息指，人行今日將進行４００億元（人民幣．下同）７

天期逆回購操作、２００億元１４天期逆回購操作。

公開市場今日有６００億元逆回購到期，即今日投放量完全對沖到期量，無淨投放或淨回籠

，結束過去連續五個交易日淨投放。

人行還就７、１４、２８及６３天期逆回購操作需求詢量。（ｋｌ）

