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19/09/2018 09:20

【人行放水】消息稱人行今進行６００億逆回購，完全對沖到期量

　　《經濟通通訊社１９日專訊》市場消息指，人行今日將進行４００億元（人民幣．下同）７
天期逆回購操作、２００億元１４天期逆回購操作。
　　公開市場今日有６００億元逆回購到期，即今日投放量完全對沖到期量，無淨投放或淨回籠
，結束過去連續五個交易日淨投放。
　　人行還就７、１４、２８及６３天期逆回購操作需求詢量。（ｋｌ）

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