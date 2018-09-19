【人行放水】人行６００億逆回購利率持平，結束五個交易日淨投放

《經濟通通訊社１９日專訊》人民銀行公布，今日以利率招標方式開展了６００億元（人民

幣．下同）逆回購操作，分別為４００億元７天期及２００億元１４天期，中標利率為

２﹒５５％及２﹒７％，均與上次持平。

公開市場今日有６００億元逆回購到期，即今日投放量完全對沖到期量，無淨投放或淨回籠

，結束過去連續五個交易日淨投放。（ｋｌ）

