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19/09/2018 10:54

【施政回顧】增侍產假快成真，自願醫保望年底推出

　　《經濟通通訊社記者俞瑾１９日報道》回顧上一份施政報告，被商界稱為「你請客我埋單」
的將侍產假由現時３天增至５天建議，目前仍待恢復二讀，倘若順利通過，最快料於２０１９農
曆年前後生效。
　　此外，據保險業監管局行政總裁張雲正最新透露，上一份施政報告提及的自願醫保計劃可望
今年底推出。根據港府３月披露的自願醫保計劃細則，屆時面世的有關產品須保證續保至１００
歲；不設「終身可獲保障總額上限」；承保範圍擴闊至未知的已有疾病、非住院程序等；每年可
作稅務扣減的保費上限為每名受保人８０００元。
　
＊創投基金、科技專才培育計劃齊啟＊
　
　　上一份施政報告提出引入企業利得稅兩級制，將第一級即企業首２００萬元利潤的利得稅率
由之前的１６﹒５％大減至８﹒２５％。今年３月２９日，港府正式刊憲，宣布利得稅兩級制適
用於４月１日或之後開始的課稅年度，法團首２００萬元的利得稅稅率將降至８﹒２５％，其後
的利潤則續按１６﹒５％徵稅。
　　另外兩項支持創新的２０億元「創科創投基金」及５億元「科技專才培育計劃」，前者已於
７月選定５個風投基金作為基金的共同投資夥伴，初步預計將共同投資４０－５０間本地初創企
業；後者則於８月由創新科技署以先導計劃形式推出為期５年科技專才培育計劃，其中「博士專
才庫企劃」將向相關機構或企業提供每月３２０００元津貼，最長２４個月。
　　至於倍受關注的拆卸三座政府大樓重建計劃，據財經事務及庫務局３月提交立法會的文件顯
示，首次大型搬遷料於２０１９年展開，完成整個重置計劃料於２０２６年或以前。
　
＊中史如期列必修，大學宿位獲資助＊
　
　　教育方面，上一份施政報告提出落實中國歷史在初中成為獨立必修科、成立「青年發展委員
會」、設立１２０億元「宿舍發展基金」、推行「青年共享空間計劃」等，都已一一落實。
　　自９月起，中史繼中文後成為初中必修科，而教育局５月亦公布初中中史科修訂課程大綱，
包括歷代政治演變、文化特色及香港發展的內容，分別佔７６％、１４％及１０％，暫定最快
２０２０年９月的中一級實施。
　　３月，港府宣布成立「青年發展委員會」，由政務司司長擔任主席，商人劉鳴煒獲委任為副
主席，另有３４名非官方和８名當然委員，任期兩年。委員會下設三個專責小組，分別負責青年
交流和實習、青年發展基金和計劃、青年外展和參與的工作。
　　７月，立法會財務委員會通過撥款１０３﹒０３７億元予６間大學，以加快興建學生宿舍，
預計可在１０年內全數補足１３４７３個估算欠缺的學生宿位。
　　截至５月，包括英皇集團、協成行、興業國際等分別在灣仔、黃竹坑、荃灣、觀塘等推出近
９萬平方呎物業，以收取青年用家不多於市值租金或費用的一半，作為共用工作空間或創作室。

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