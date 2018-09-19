【施政回顧】表列２０１７年施政報告重點回顧及實施進展

《經濟通通訊社１９日專訊》表列２０１７年施政報告重點回顧及實施進展：



重點回顧 實施進展

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土地房屋

構建「港人首置上車盤」 確定市建局馬頭圍道╱春田街重建項目為首個「首置盤

」，料提供４５０個單位，明年第二季落成



「綠置居」恆常化 沙田火炭逾４０００個新公屋單位轉為「綠置居」出售

計劃至今懸而未決



增加過渡性住屋供應 社聯已於深水埗開工興建組合屋，料明年三四季落成，

可提供９０個臨時單位租予基層家庭；房協漁光村逾兩

百個空置單位讓料今年底至明年初入伙



檢視不同土地供應的選項 去年９月成立土地供應專責小組，並於４月啟動「土地

大辯論」公眾諮詢，料最快聖誕前提交報告



３０億元推行「樓宇更新大行 正接受申請，樓宇公共部分津貼每個單位上限４萬元，

動２﹒０」 私人擁有的私人伸出物津貼每個單位上限６千元



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改善民生

「在職家庭津貼」計劃 ４月１日開放申請，合資格家庭每月津貼４００元至

１２００元。截至８月中，共批准２５９５０宗申請



免入息審查的公共交通補貼 預計明年第一季正式實施，每月交通補貼上限３百元



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勞工權益

取消強積金對沖安排 港府３月提出新方案，包括政府財政承擔加碼至１７２

億元等，終極方案料於下月施政報告公布



侍產假由３天增加至５天 待恢復二讀，若順利通過最快料於明年農曆年前後生效



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青年及教育

成立「青年發展委員會」 ３月正式成立，由政務司司長擔任主席，劉鳴煒獲任副

主席，另有３４名非官方和８名當然委員，任期兩年



推行「青年共享空間計劃」 已推出近９萬平方呎物業，以不多於市值租金或費用的

一半，作為青年共用工作空間或創作室



落實中史成為初中獨立必修科 自９月起，中史正式成為初中必修科



建議設１２０億宿舍發展基金 立法會財務委員會７月通過撥款１０３﹒０３７億元予

６間大學，以加快興建學生宿舍



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創新及經濟

企業首２００萬元利得稅率減稅 自４月１日或之後課稅年度，法團首２００萬元的利得

稅稅率降至８﹒２５％



５億元「科技專才培育計劃」 創新科技署８月以先導計劃形式，推出為期５年科技專

才培育計劃



２０億元「創科創投基金」 ７月選定５個風投基金作為基金的共同投資夥伴，初步

預計將共同投資４０－５０間本地初創企業



重建與會展毗鄰的３座政府樓 首次大型搬遷料於２０１９年展開，完成整個重置計劃

料於２０２６年或以前



７億元推展「數碼個人身份」 「數碼個人身份」（ｅＩＤ）諮詢已於４月結束



「多功能智慧燈柱」試驗計劃 當局計劃在中環╱金鐘、銅鑼灣╱灣仔、尖沙咀及觀塘

╱啟德試行，預料首階段明年中或之前啟用

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（ｊｙ）

