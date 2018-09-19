【隱形貧困】冷待ｉＰｈｏｎｅ擁抱榨菜，股樓社保催生「新窮人」

《經濟通通訊社記者俞瑾１９日報道》繼「住著１０００萬的房子，過著月薪３０００的生

活」、「榨菜下酒，二鍋頭消愁，方便麵充飢」等段子後，再有數據指向中國的「隱形貧困」現

象－－８月，被普遍視作「中產標配」的ＳＵＶ車銷量同比下降８﹒５％，連跌兩月；智能手機

出貨量同比重挫２０﹒９％，連跌三月，平均售價不到３００美元的ＯＰＰＯ穩坐銷量冠軍。

伴隨內地樓價連升４１個月，Ａ股慘錄近４年新低，以及快將而至的社保強徵，民間將「薅

中產羊毛」的後遺症戲稱為「消費降級」，並由此衍生「新窮人」一族。不過，新華社等權威部

門紛紛將此正名為「結構升級」，國統局數據則顯示，第二季居民消費支出及最終消費對ＧＤＰ

貢獻錄相對強勁反彈。看似矛盾的數據、聲音背後，中國真實的消費圖景到底如何？



＊星巴克退潮，二鍋頭熱銷＊



蘋果上周四（１３日）凌晨舉行新品發布會，於中國市場推出的大屏幕ｉＰｈｏｎｅ ＸＳ

Ｍａｘ起步價高達９５９９元人幣；即使是５﹒８寸屏幕的ｉＰｈｏｎｅ ＸＳ，起步價亦高達

８６９９元人幣，被內地網民稱作「令人腎疼」。

與ｉＰｈｏｎｅＸ連續兩季成為蘋果最暢銷手機對比強烈的是，蘋果上半年於內地智能手機

市場銷量僅列第三，不敵ＯＰＰＯ和Ｖｉｖｏ；７月更跌至第五。跟蘋果同病相憐的還有星巴克

，其截至７月１日的最新財報顯示，中國╱亞太區門店同店銷售同比跌２％，為９年來首次。

與ｉＰｈｏｎｅ、Ｓｔａｒｂｕｃｋｓ捧場客退潮相比，單價５－１５元的涪陵榨菜、康師

傅即食麵、牛欄山二鍋頭的生意卻愈來愈風生水起。涪陵榨菜（深：００２５０７）、康師傅

（００３２２）、順鑫農業（深：０００８６０）上半年淨利分別大增７７％、６９％、９６％

。來自媒體和網絡熱議更貼地的表現還有，騎小黃車的多了，打車的少了；去健身房、夜店的少

了，公園、戲院的多了；逛實體店的少了，ＡＰＰ拼單、格價的多了……

《紐約時報》稱中國年輕人「不生孩子、不約會」甚至「不吃牛油果」；ＢＢＣ則指，中產

為了「有尊嚴」地減少高消費，以學習取代社交，更悄悄上「拼多多」購買高損耗的日用品，例

如紙巾和潔廁靈。



＊商品消費疲軟背後四玄機＊



跟國統局按月公布的「社會消費品零售總額」數據指向疲軟不同，按季公布的另一項「居民

人均消費支出」卻指向相對強勁。兩者分歧的原因在於，後者除了包括前者的線上、線下商品，

亦納入前者沒有包括的線上及線下服務。

以上半年為例，最終消費對ＧＤＰ增長貢獻率７８﹒５％，比上年同期大升１４﹒２個百分

點，其中，居民體育健身活動、旅館住宿支出分別大增３９﹒３％、３７﹒８％，遠超同期消費

品零售９﹒４％的增速。

商品消費疲軟的背後，或包括：來自房地產和股權市場的負面財產效應；收入相關的拖累，

例如棚戶區重建計劃補貼減少；消費信貸增長放緩；因房貸、消費貸總量擴大導致的更高償債負

擔。

美資大行高盛就測算，消費者信貸增長每增加１個百分點，商品消費名義增速將立即加快約

０﹒４個百分點，儘管實際影響將在信貸變化的３－４個季度後達到０﹒５－０﹒６個百分點左

右。反之，償債負擔將在消費信貸變化後的５－６個季度，拖累消費增長０﹒３－０﹒４個百分

點左右。



＊消費貸降溫，應償卡數增＊



周二（１８日）滬指錄大幅反彈，惟仍較１月２４日的３５５９點高位暴挫近２５％，Ａ股

總市值較去年末縮水約１７萬億，股民損手程度可想而知。與股市跌跌不休相比，７０大中城市

新樓均價連升４２個月，「住著１０００萬的房子，過著月薪３０００的生活」、「住著５萬一

平米的房子，搶著５元一斤的雞蛋」，盡顯高房價下的生活重負。

而曾經是「先使未來錢」強大後盾的Ｐ２Ｐ貸款和消費貸，亦隨監管升級、平台爆煲、償債

負擔愈來愈高而難以為繼。去年貸款餘額勁增５０％的Ｐ２Ｐ平台，稍早掀起爆煲潮，月均倒閉

數量由首５月的約２０家增至６、７月的近百家。

另據中金數據，上半年，銀行渠道的消費貸淨增量僅１萬億元，同比少增２０００億；餘額

同比增速則從去年三季度的３６﹒６％放緩至今年二季度的２７﹒３％。

此外，人民銀行二季度支付體系運行報告則顯示，截至二季度末，銀行卡應償信貸餘額為

６﹒２６萬億元，環比增長７﹒８３％，其中信用卡逾期半年未償信貸總額佔比約１﹒２％，為

７５７億元，均指向更高償債負擔。



＊強徵新政或抵銷一成利潤＊



比股市下跌、房價上漲更讓中產特別是私營企業主「肉緊」的是，全國人大常委會月初祭出

提高個稅起徵點的「中國式減稅」之際，國務院卻明確自２０１９年元旦起正式由稅務部門統一

徵收基本養老保險費、基本醫療保險費、失業保險費、工傷保險費、生育保險費等。

此項被稱作「社保強徵」、「一個都不放過」的新政，據大摩測算，若以實際工資為基數進

行徵收，將增加企業年支付社保費用２﹒１萬億－２﹒４萬億，相當於抵銷９％－１０％的年利

潤，員工實際工資收入也將隨之減少約１％。

西南證券的測算則顯示，社保新政最多將導致企業利潤下降１﹒２萬億元，相當於企業稅前

利潤跌６﹒３個百分點，而居民收入料減少４５１９億元。

