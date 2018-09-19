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即市新聞

19/09/2018 11:31

【隱形貧困】奢侈品消費料減速，關稅戰中產勢「中槍」

　　《經濟通通訊社記者俞瑾１９日報道》內地中產遭股市、樓市、社保「薅羊毛」，似淪外表
光鮮的「新窮人」之際，官媒卻極力反彈「消費降級」的說法，力證「結構升級」。
　　最醒目的例子包括貴州茅台上半年淨利潤同比增逾４０％，超過包括春節消費旺季的一季度
，而售價被炒至２０００元的５３度飛天茅台仍一瓶難求；梅賽德斯－奔馳上半年在華銷量突破
３４萬台，同比增１４％。
　　不過，已有分析師警告，如美國與中國的貿易戰續升級，奢侈品股的一波亮麗漲勢有可能驟
然告終。瑞銀就預計，今年下半年，中國奢侈品消費增幅將從上半年的１３％降至７－８％；如
貿易摩擦全面爆發，奢侈品行業分類指數可能會下跌高達３０％。
　　此外，關稅威脅對中國市場信心的影響，包括人民幣貶值，是股市可能尚未完全反映出來的
風險之一。人民幣貶值或削弱中國遊客在歐洲的購物預算。
　
＊一邊努力生活、一邊如履薄冰＊
　
　　在北京周二（１８日）宣布的下周一（２４日）對６００億美元美國商品關稅反制清單中，
內地中產們青睞的美國肉類、堅果、酒類、服裝乃至珠寶、煙斗、帆船，都將被加徵關稅。
　　從社保強徵到關稅報復，讓坊間產生當局「薅中產羊毛」或「犧牲中產」的猜測，因這些白
領精英和私企老闆可能並不如政府希望的那樣愛國。除了是ｉＰｈｏｎｅ、美劇的粉絲，他們更
渴望西方的生活方式，重視私有財產權和市場經濟，甚至在美國大使館的微帳號上「吐槽」對
空氣污染等的不滿。
　　「隱形貧困」會否漸成風氣？恐怕只有每個一邊努力生活、一邊如履薄冰的中產心裏最清楚

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