【港銀熱炒】曾永堅：本地銀行憧憬淨息差擴，匯控渣打估值仍吸引

《經濟通通訊社記者伍嘉儀２０日報道》匯豐銀行宣布，今日起將會提高港元、美元及人民

幣定期存款，其中３個月到１年期存款分別加１厘，１８個月存款則加０﹒０５厘。有分析指，

匯豐的舉動對其他銀行而言有強烈示範意味，同時亦代表本月底香港銀行的最優惠利率（Ｐ）上

調機會接近臨界點。

協同博勤金融集團行政總裁曾永堅向《經濟通通訊社》表示，他預料美國於９月底加息是勢

在必行，而１２月亦有機會再加息一次，料明年共加息４次。他指出，如果美國維持目前加息步

伐，甚至提速步伐，香港銀行最快於今年年底前跟隨美國加息，上調最優惠利率（Ｐ），同時同

業拆息將會持續上升勢頭。



＊恆生、中銀目標２２５元及４１﹒５元＊



曾永堅表示較看好本地大型銀行股，包括：恆生銀行（０００１１）及中銀香港

（０２３８８），目標價分別為２２５元及４１﹒５元，主要是預期受惠於淨息差擴闊支持盈利

增長前景。不過，他認為匯控（００００５）及渣打（０２８８８）等國際型銀行雖然比較容易

受外圍因素影響，特別是新興市場貨幣危機，但由於估值吸引仍可吸納。

匯控今早升破２０天線（６８﹒２１３元），曾永堅認為現階段仍可逐步吸納，主要因為預

期股息率達５﹒８厘，以及市帳率不足一倍，因此估值吸引。他預期匯控未來半年目標價７８元

，而未來一個月有機會挑戰７０元關口。



＊匯控料上試７０元，渣打有大成交配合＊



另外，今早渣打亦升破１０天線（６３﹒１８５元）及２０天線（６４﹒０３３元）。曾永

堅指出，近日渣打有大成交配合，加上受惠於淨息差擴大的因素，因此估計吸引，短期內有上行

動力，現價可吸納，預料可挑戰５０天線（６６﹒７３６元）水平。

