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20/09/2018 13:11

【港銀熱炒】表列銀行股股價表現及市帳率

　《經濟通通訊社２０日專訊》表列銀行股第三季以來表現：

　股份（編號）　　　　　　　半日報價　　　半日變幅　　第三季以來變幅　９月以來變幅
　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　匯豐控股（００００５）　　６８﹒４０元　升０﹒６６％　跌６﹒０７％　跌０﹒６５％
　恆生銀行（０００１１）　２０７﹒４０元　升０﹒２９％　升６﹒４１％　跌２﹒５４％
　東亞銀行（０００２３）　　２９﹒０５元　升０﹒３５％　跌５﹒８０％　升１﹒７９％
　大新金融（００４４０）　　４８﹒２５元　跌０﹒８２％　升６﹒２３％　跌０﹒３５％
　大眾金融（００６２６）　　　３﹒２２元　升０﹒６３％　跌２﹒４２％　跌１﹒５３％
　創興銀行（０１１１１）　　１４﹒２８元　升０﹒２８％　跌６﹒３０％　升０﹒１４％
　大新銀行（０２３５６）　　１５﹒４０元　無升跌　　　　跌５﹒５８％　跌４﹒０５％
　中銀香港（０２３８８）　　３６﹒２０元　升０﹒９８％　跌０﹒５６％　跌４﹒１２％
　渣打集團（０２８８８）　　６４﹒６５元　升３﹒４４％　跌１０﹒７％　升０﹒７０％
　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　股指
　恆生指數　　　　　　　　　２７４００點　跌０﹒０２％　跌５﹒３７％　跌１﹒７５％
　國企指數　　　　　　　　　１０７６６點　升０﹒２３％　跌２﹒７７％　跌１﹒００％
　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　註：資料截至今日中午收市


　股份（編號）　　　　　　　預測股息率（％）　市帳率（倍）　預測市盈率（％）
　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　匯豐控股（００００５）　　５﹒８４９　　　　０﹒９３５　　１３﹒０１３
　恆生銀行（０００１１）　　３﹒５４１　　　　２﹒６０８　　１７﹒９７２　　
　東亞銀行（０００２３）　　３﹒１６４　　　　０﹒８９８　　１４﹒５６１
　大新金融（００４４０）　　３﹒３１０　　　　０﹒６４５　　　７﹒６８０　　
　大眾金融（００６２６）　　　－－　　　　　　０﹒４６４　　　　－－　　　　
　創興銀行（０１１１１）　　　－－　　　　　　０﹒５３４　　　　－－　
　大新銀行（０２３５６）　　３﹒４００　　　　０﹒８６６　　　７﹒９７０
　中銀香港（０２３８８）　　４﹒１１６　　　　１﹒５７７　　１１﹒６０３
　渣打集團（０２８８８）　　３﹒２２８　　　　０﹒５８６　　１０﹒６０６
　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　股指
　恆生指數　　　　　　　　　３﹒６５０　　　　　－－　　　　１１﹒１９４
　國企指數　　　　　　　　　４﹒１７９　　　　　－－　　　　　８﹒０８０
　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　註：資料截至今日中午收市

（ｄａ）

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