【朝鮮局勢】美國加快與北韓進行新談判，已邀請北韓外相下周會面

《經濟通通訊社２０日專訊》美國國務卿蓬佩奧呼籲與北韓進行新一輪談判，目標是在特朗

普結果第一個總統任期前實現無核化目標，並表示對南北韓首腦峰會上取得進展感到鼓舞。

蓬佩奧在聲明中表示，美國對北韓領導人金正恩做出的承諾表示歡迎，美國將準備立即參與

談判，以改善與北韓的關係。

蓬佩奧還表示，已經邀請北韓外相李勇浩下周在紐約舉行的聯合國大會上見面，以爭取實現

在２０２１年１月前完成無核化進程，以及朝鮮半島持久穩定與和平。（ｍｎ）

