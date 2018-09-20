《經濟通通訊社２０日專訊》英國首相文翠珊向歐盟領導人呼籲，希望他們放棄對英國提出
可能導致英國分裂的脫歐要求，敦促各國以同等方式來對待她提出的「認真可行」脫歐方案。
目前英國及歐盟在脫歐後北愛爾蘭的硬海關及邊界問題有所分歧，歐盟此前提出，可繼續讓
北愛爾蘭省留在關稅聯盟之中，但已遭文翠珊拒絕。
據悉英國可能在適當時候提出另外一些提議，力求在北愛爾蘭問題上達成一致。（ｍｎ）
20/09/2018 08:37
【脫歐之後】文翠珊向歐盟領導人呼籲放棄會分裂英國的脫歐要求
《經濟通通訊社２０日專訊》英國首相文翠珊向歐盟領導人呼籲，希望他們放棄對英國提出
可能導致英國分裂的脫歐要求，敦促各國以同等方式來對待她提出的「認真可行」脫歐方案。
目前英國及歐盟在脫歐後北愛爾蘭的硬海關及邊界問題有所分歧，歐盟此前提出，可繼續讓
北愛爾蘭省留在關稅聯盟之中，但已遭文翠珊拒絕。
據悉英國可能在適當時候提出另外一些提議，力求在北愛爾蘭問題上達成一致。（ｍｎ）
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