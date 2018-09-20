【貿易開戰】特朗普提名對華強硬派前眾議員任美國貿易發展署署長

《經濟通通訊社２０日專訊》美國總統特朗普將提名即將退休的加利福尼亞州眾議員

Ｄａｒｒｅｌｌ Ｉｓｓａ擔任美國貿易發展署署長。

美國貿易發展署是獨立機構，推動將美國的商品及服務輸出到新興經濟體，用於當地開發項

目，從而幫助美國國內企業創造就業機會。

Ｉｓｓａ一直支持特朗普的強硬貿易政策，特別是他最近批評中國沒有保護外國公司的商業

機密。（ｍｎ）

