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20/09/2018 11:53

【貿易開戰】特朗普提名對華強硬派前眾議員任美國貿易發展署署長

　　《經濟通通訊社２０日專訊》美國總統特朗普將提名即將退休的加利福尼亞州眾議員
Ｄａｒｒｅｌｌ　Ｉｓｓａ擔任美國貿易發展署署長。
　　美國貿易發展署是獨立機構，推動將美國的商品及服務輸出到新興經濟體，用於當地開發項
目，從而幫助美國國內企業創造就業機會。
　　Ｉｓｓａ一直支持特朗普的強硬貿易政策，特別是他最近批評中國沒有保護外國公司的商業
機密。（ｍｎ）

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