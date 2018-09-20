  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

20/09/2018 13:09

【貿易開戰】美國貿易戰奏效，壓過巴西成為歐盟最大的大豆供應國

　　《經濟通通訊社２０日專訊》歐盟數據顯示，自從７月歐盟為避免貿易戰而與特朗普達成一
項協議後，美國已壓過巴西成為歐盟最大的大豆供應國。
　　截至９月中至的１２個星期內，歐盟進口大豆有５２％為美國大豆，較上年同期大幅增加　
１３３％至１４７萬噸，而巴西大豆進口佔比下跌至４０％。美國大豆在２０１７年同期的歐盟
市場份額僅有２５％。（ｍｎ）

返回新聞主頁

全新【etnet健康】專頁登場喇！立即成為Fans獲得最貼身實用嘅健康資訊！ http://fb.me/health.etnet.com.hk
最新專題
More
FOCUS20/09/2018
【FOCUS】獅子行、地產商齊搶「未來錢」 現金才是王
中國故事20/09/2018
【杭州直擊】淘寶創「造物節」 助年青人勇於追夢
生財有道20/09/2018
【金融海嘯十年】3個前iBanker的故事
國際動態20/09/2018
兩韓簽平壤宣言 建無核朝鮮半島
中國故事19/09/2018
【達沃斯論壇】特寫：感受未來「黑科技」
香港政情19/09/2018
【施政回顧】首置盤快應市 職津減稅齊兌現 強積金山芋迎衝刺
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【得獎名單】【etnet x i-access】第三屆聯大投資比賽 即答即賞200份獎品

【etnet x 雅虎香港】美國三藩市TechCrunch Disrupt即睇即答贏獎賞

【DIVA Channel 4周年‧Beautiful Soul】For Fans 西洋書法工作坊

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
社創SoIN