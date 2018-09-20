《經濟通通訊社２０日專訊》歐盟數據顯示，自從７月歐盟為避免貿易戰而與特朗普達成一
項協議後，美國已壓過巴西成為歐盟最大的大豆供應國。
截至９月中至的１２個星期內，歐盟進口大豆有５２％為美國大豆，較上年同期大幅增加
１３３％至１４７萬噸，而巴西大豆進口佔比下跌至４０％。美國大豆在２０１７年同期的歐盟
市場份額僅有２５％。（ｍｎ）
20/09/2018 13:09
【貿易開戰】美國貿易戰奏效，壓過巴西成為歐盟最大的大豆供應國
《經濟通通訊社２０日專訊》歐盟數據顯示，自從７月歐盟為避免貿易戰而與特朗普達成一
項協議後，美國已壓過巴西成為歐盟最大的大豆供應國。
截至９月中至的１２個星期內，歐盟進口大豆有５２％為美國大豆，較上年同期大幅增加
１３３％至１４７萬噸，而巴西大豆進口佔比下跌至４０％。美國大豆在２０１７年同期的歐盟
市場份額僅有２５％。（ｍｎ）
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