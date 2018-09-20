【代幣風暴】大阪虛擬貨幣交易所６千萬美元貨幣被盜

《經濟通通訊社２０日專訊》日本大阪虛擬貨幣交易所Ｔｅｃｈ Ｂｕｒｅａｕ Ｃｏｒｐ

表示，價值大約６７億日圓（約６０００萬美元的比特幣及其他虛擬貨幣被盜。

Ｔｅｃｈ Ｂｕｒｅａｕ稱，被盜的虛擬貨幣中有大約４５億日圓屬於客戶，其餘２２億日

圓為公司所有。

公司還稱，事件發生在９月１４日，從下午５時到７時左右。（ｍｎ）

