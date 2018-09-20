《經濟通通訊社２０日專訊》日本大阪虛擬貨幣交易所Ｔｅｃｈ Ｂｕｒｅａｕ Ｃｏｒｐ
表示，價值大約６７億日圓（約６０００萬美元的比特幣及其他虛擬貨幣被盜。
Ｔｅｃｈ Ｂｕｒｅａｕ稱，被盜的虛擬貨幣中有大約４５億日圓屬於客戶，其餘２２億日
圓為公司所有。
公司還稱，事件發生在９月１４日，從下午５時到７時左右。（ｍｎ）
20/09/2018 14:59
【代幣風暴】大阪虛擬貨幣交易所６千萬美元貨幣被盜
《經濟通通訊社２０日專訊》日本大阪虛擬貨幣交易所Ｔｅｃｈ Ｂｕｒｅａｕ Ｃｏｒｐ
表示，價值大約６７億日圓（約６０００萬美元的比特幣及其他虛擬貨幣被盜。
Ｔｅｃｈ Ｂｕｒｅａｕ稱，被盜的虛擬貨幣中有大約４５億日圓屬於客戶，其餘２２億日
圓為公司所有。
公司還稱，事件發生在９月１４日，從下午５時到７時左右。（ｍｎ）
|生財有道20/09/2018
【港銀熱炒】曾永堅：本地銀行憧憬淨息差擴 匯控渣打估值仍吸引
|香港政情20/09/2018
【施政前瞻】建制泛民同倡分拆運房局 料施政報告將著手研究
|FOCUS20/09/2018
【FOCUS】獅子行、地產商齊搶「未來錢」 現金才是王
|中國故事20/09/2018
【杭州直擊】淘寶創「造物節」 助年青人勇於追夢
|生財有道20/09/2018
【金融海嘯十年】3個前iBanker的故事
|國際動態20/09/2018
兩韓簽平壤宣言 建無核朝鮮半島
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰