《經濟通通訊社２０日專訊》美國貿易代表萊特希澤與加拿大外長方慧蘭昨日舉行兩次會議
，但仍然未就修訂北美自貿協定（ＮＡＦＴＡ）達成協議，雙方今日會再次碰面。
方慧蘭嘗試淡化１０月１日期限，稱簽署貿易協定需要時間，既要談判、亦要考慮各種最新
變化。
若要在即將任期屆滿的墨西哥總統能夠及時簽署最終協定，美加需在數日內達成協議。一旦
錯過限期，美國總統特朗普已表明美墨會將加拿大排除在外，美國有可能退出現有的ＮＡＦＴＡ
協定，並對加拿大徵收汽車關稅。（ｍｎ）
20/09/2018 16:27
【北美協定】美加今日續洽商，加拿大淡化ＮＡＦＴＡ談判期限
《經濟通通訊社２０日專訊》美國貿易代表萊特希澤與加拿大外長方慧蘭昨日舉行兩次會議
，但仍然未就修訂北美自貿協定（ＮＡＦＴＡ）達成協議，雙方今日會再次碰面。
方慧蘭嘗試淡化１０月１日期限，稱簽署貿易協定需要時間，既要談判、亦要考慮各種最新
變化。
若要在即將任期屆滿的墨西哥總統能夠及時簽署最終協定，美加需在數日內達成協議。一旦
錯過限期，美國總統特朗普已表明美墨會將加拿大排除在外，美國有可能退出現有的ＮＡＦＴＡ
協定，並對加拿大徵收汽車關稅。（ｍｎ）
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