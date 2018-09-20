《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２０日天津專電》中國銀聯董事長葛華勇在達沃斯論壇上表
示，現在９０後、８０後已經成了消費主體，數據顯示，去年９０後消費的增長幅度比上一年增
長７０％，比７０後的增幅高一倍，所以在８０後、９０後成為消費主體後，消費趨勢是升級的
。
他指出，去年中國進口商品進口的消費品第一次突破１萬億人民幣，達到１﹒１萬億元，包
括奶粉、箱包這方面，還有化妝品增長幅度比較大，他對整個消費趨勢表示樂觀。
20/09/2018 10:00
【達沃斯論壇】銀聯葛華勇：９０後成消費主體，消費趨勢是升級
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２０日天津專電》中國銀聯董事長葛華勇在達沃斯論壇上表
示，現在９０後、８０後已經成了消費主體，數據顯示，去年９０後消費的增長幅度比上一年增
長７０％，比７０後的增幅高一倍，所以在８０後、９０後成為消費主體後，消費趨勢是升級的
。
他指出，去年中國進口商品進口的消費品第一次突破１萬億人民幣，達到１﹒１萬億元，包
括奶粉、箱包這方面，還有化妝品增長幅度比較大，他對整個消費趨勢表示樂觀。
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