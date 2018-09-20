《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２０日天津專電》阿里巴巴集團董事局主席馬雲出席達沃斯
發表演講，就為甚麼選擇退休回應稱，怕再晚一點就離不開公司了。「人有個習慣，不願意離開
，你對未來沒有把握，你只能坐在這個公司裏面，６５歲以後很多人認為公司離不開我，組織離
不開我，其實他太自負了，其實是他離不開公司了。」
他說：「五十知天命，我不願意死在辦公室裏。給年輕人多一點機會，就是給自己多一點機
會。」
20/09/2018 11:12
【達沃斯論壇】馬雲談退休：我不願意死在辦公室，多給年輕人機會
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２０日天津專電》阿里巴巴集團董事局主席馬雲出席達沃斯
發表演講，就為甚麼選擇退休回應稱，怕再晚一點就離不開公司了。「人有個習慣，不願意離開
，你對未來沒有把握，你只能坐在這個公司裏面，６５歲以後很多人認為公司離不開我，組織離
不開我，其實他太自負了，其實是他離不開公司了。」
他說：「五十知天命，我不願意死在辦公室裏。給年輕人多一點機會，就是給自己多一點機
會。」
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