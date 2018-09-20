【達沃斯論壇】馬雲回應轉移１２００億元資產：學會在口水中游泳

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２０日天津專電》針對傳言「馬雲退休的原因是轉移出

１２００億人民幣到國外，準備跑了」，阿里巴巴集團董事局主席馬雲出席達沃斯論壇回應稱，

每個人看問題的角度、深度、廣度不一樣，如果每天應付這些就會很累。如果對朋友，不解釋他

們也理解，如果不是朋友，那就是愈描愈黑，所以需要學會在口水中游泳。

