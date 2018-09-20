《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２０日天津專電》針對傳言「馬雲退休的原因是轉移出
１２００億人民幣到國外，準備跑了」，阿里巴巴集團董事局主席馬雲出席達沃斯論壇回應稱，
每個人看問題的角度、深度、廣度不一樣，如果每天應付這些就會很累。如果對朋友，不解釋他
們也理解，如果不是朋友，那就是愈描愈黑，所以需要學會在口水中游泳。
20/09/2018 11:23
【達沃斯論壇】馬雲回應轉移１２００億元資產：學會在口水中游泳
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２０日天津專電》針對傳言「馬雲退休的原因是轉移出
１２００億人民幣到國外，準備跑了」，阿里巴巴集團董事局主席馬雲出席達沃斯論壇回應稱，
每個人看問題的角度、深度、廣度不一樣，如果每天應付這些就會很累。如果對朋友，不解釋他
們也理解，如果不是朋友，那就是愈描愈黑，所以需要學會在口水中游泳。
|FOCUS20/09/2018
【FOCUS】獅子行、地產商齊搶「未來錢」 現金才是王
|中國故事20/09/2018
【杭州直擊】淘寶創「造物節」 助年青人勇於追夢
|生財有道20/09/2018
【金融海嘯十年】3個前iBanker的故事
|國際動態20/09/2018
兩韓簽平壤宣言 建無核朝鮮半島
|中國故事19/09/2018
【達沃斯論壇】特寫：感受未來「黑科技」
|香港政情19/09/2018
【施政回顧】首置盤快應市 職津減稅齊兌現 強積金山芋迎衝刺
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰