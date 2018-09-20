《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２０日天津專電》對於「張勇出問題不行？你再回來？」的
問題，阿里巴巴集團董事局主席馬雲表示，「不行了就不行了，我不回來。因為我也覺得我沒有
離開過，我退休不等於我離開阿里巴巴，阿里呼喚，我隨時都在。但是我不會去做董事長應該做
的事情、ＣＥＯ應該做的事情。我是阿里巴巴的股東，我是阿里巴巴的合夥人，我是阿里巴巴永
久的員工。」
他並表示，亞洲很多做企業的都要幹到８０歲、９０歲才退休，其實完全沒必要。他說自己
現在是激流勇進，退出了公司，但人生卻是進了一大步。
20/09/2018 12:01
【達沃斯論壇】馬雲：退休不等於離開阿里
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２０日天津專電》對於「張勇出問題不行？你再回來？」的
問題，阿里巴巴集團董事局主席馬雲表示，「不行了就不行了，我不回來。因為我也覺得我沒有
離開過，我退休不等於我離開阿里巴巴，阿里呼喚，我隨時都在。但是我不會去做董事長應該做
的事情、ＣＥＯ應該做的事情。我是阿里巴巴的股東，我是阿里巴巴的合夥人，我是阿里巴巴永
久的員工。」
他並表示，亞洲很多做企業的都要幹到８０歲、９０歲才退休，其實完全沒必要。他說自己
現在是激流勇進，退出了公司，但人生卻是進了一大步。
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