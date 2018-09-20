【達沃斯論壇】摩通李晶：中國新興創新產業多，芯片仍脆弱

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２０日天津專電》摩根大通亞太區副主席李晶表示，中國億

萬富翁人數比美國還多，因為有很多創新。現在很多採用網上購物、線上支付，中國新興的創新

產業很多，並不擔憂中國。

李晶認為，中國有一點比較脆弱，就是芯片。這就是為甚麼馬雲有了自己的芯片公司。因為

有了外部壓力，未來幾年可以看到很多中國工程師甚至美國的中國工程師到中國。

