於平壤舉行的「文金會」昨日（１９日）結束，北韓領袖金正恩與南韓總統文在寅簽署《平
壤共同宣言》。青瓦台表示，兩國簽署《平壤共同宣言》，事實上等於宣布結束戰爭狀態。
金正恩與文在寅在聯合記者會表示，《平壤共同宣言》旨在解除朝鮮半島戰爭威脅和達致無
核化。
青瓦台與民溝通首席秘書尹永燦更稱，二人發表《平壤共同宣言》事實上代表已宣布戰爭狀
態結束，並提出實現和平與共同繁榮的具體方案。《香港經濟日報》
20/09/2018 08:41
【朝鮮局勢】青瓦台：兩韓簽署宣言等同宣布結束戰爭狀態
於平壤舉行的「文金會」昨日（１９日）結束，北韓領袖金正恩與南韓總統文在寅簽署《平
壤共同宣言》。青瓦台表示，兩國簽署《平壤共同宣言》，事實上等於宣布結束戰爭狀態。
金正恩與文在寅在聯合記者會表示，《平壤共同宣言》旨在解除朝鮮半島戰爭威脅和達致無
核化。
青瓦台與民溝通首席秘書尹永燦更稱，二人發表《平壤共同宣言》事實上代表已宣布戰爭狀
態結束，並提出實現和平與共同繁榮的具體方案。《香港經濟日報》
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