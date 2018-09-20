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即市新聞

20/09/2018 09:34

【本港樓市】美聯：房協未補價出租計劃對私人租務市場影響有限

　　《經濟通通訊社２０日專訊》香港房屋協會宣布推出「未補價資助出售房屋　出租計劃」，
讓房協轄下適用的資助出售房屋項目的合資格業主，將其未補價的單位內的個別睡房出租予合資
格的公屋輪候冊人士，作為「暫租住屋」。美聯物業住宅部行政總裁布少明認為，是次計劃可予
合資格的公屋輪候冊人士增加租屋選擇，惟對整體私人租務市場影響有限。
　　他解釋，首先申請者必須為公屋輪候冊人士，因申請公屋有入息限制，故未必會是租住私人
屋苑的人士。由於與一般私人租賃市場的租客不同，相信計劃未會減低私人屋苑的租住需求。第
二原因是並非所有公屋輪候冊人士亦能參與計劃，因計劃有不少限制，如家庭和長者一人申請者
已登記達３年或以上、非長者一人住戶登記更需達６年或以上等才可參與。縱然如此，此計劃始
終給予合資格的公屋輪候冊人士增加租屋的選擇。

＊參與計劃業主數目成契機＊

　　他指出，更重要的是，雖然符合參與是次計劃的房協旗下單位約１﹒３萬個，但參與計劃的
業主必須保留其中一間睡房自用，而每間出租的睡房必須以一整間的形式租予一個租戶。除非單
位有兩個浴室，或套房內有浴室，否則浴室及廚房必須與租戶共用，因此實際出租的單位數目的
多少，要視乎業主對分租房間的接受程度，屬計劃成效的契機。（ｃｌ）

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