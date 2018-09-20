【港匯弱勢】拆息全線上升，一個月高見１﹒８５厘與美元息差收窄

《經濟通通訊社２０日專訊》港元拆息今日全線上揚，其中，作為樓按參考利率的一個月拆

息上升６﹒１個基點至１﹒８５１６１厘，與同期美元拆息利息由３８個基點收窄至３３個基點

。事實上，近日本港資金成本持續上升，已促使港銀紛紛調升存款利率。龍頭匯豐銀行今日起提

高港元定期存款利率，為該行本月第二次加息，分析認為，匯豐此舉對其他銀行具強烈示範意味

，預示月底香港銀行的最優惠利率（Ｐ）上調機會接近臨界點。

財資市場公會數字顯示，隔夜拆息今天升至１﹒７１５３６厘，一周拆息升至

１﹒７１７８６厘，三個月和六個月拆息分別升至２﹒０９５厘和２﹒２１５８９厘，而１２個

月拆息亦升至２﹒５７６７９厘。三個月港元拆息與美元拆息的利息從２９基點收窄至２６基點

。

市場對中美貿易戰憂慮紓緩，資金減少流入美元避險。美匯指數回落至９４﹒５水平，現報

９４﹒４７１。投資氣氛轉佳對港股有利，港元兌美元匯價略為轉強，最新報７﹒８４４０，進

一步偏離７﹒８５弱方兌換保證價。

金管局昨日公布，反映資金成本的綜合利率於８月份按月升３個基點至０﹒６６厘，為

２００８年１２月即金融海嘯後新高，當時為０﹒６８厘。

匯豐昨天宣布，卓越理財客戶若敘做１８個月港元定期存款，年利率由２﹒１５厘調升至２

﹒２厘，起存額為１萬港元。若是一般個人客戶，亦有２﹒１厘。該行解釋，上調存息是因應近

日香港銀行同業拆息的變動。該行同時調高美元及人民幣定存年息，美元最高為２﹒６厘，人民

幣最高為３﹒２５厘。（ｃｌ）

