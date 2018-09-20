【本港樓市】全港關注劏房平台促房協為未補價出租計劃訂租金標準

《經濟通通訊社２０日專訊》房協推出未補地價資助出售房屋出租計劃，讓有關業主可將個

別房間出租予合資格租戶。全港關注劏房平台（簡稱：平台）期望是次試驗計劃可順利推行，讓

正輪候公屋的基層家庭可入住可負擔的過渡性房屋，但平台認為，房協必須為計劃訂立租金標準

，以確保租金不會高於市價，並容許業主可選擇出租整個單位或以分租形式出租，從而增加業主

及租客參與計劃的動機。

平台指出，現時租客往往沒有議價能力，擔心計劃最終未能真正幫助基層街坊，建議可參考

社聯社會房屋共享計劃的租金水平，相等於綜援的租金津貼最高額，或可根據聯合國的租收比指

標以住戶收入３０％作為上限，提供可負擔的過渡性房屋給基層家庭。

另外，平台建議由社福機構營運計劃，透過社工配對租客及處理因合租而產生的租務糾紛，

同時應考慮投放資源讓社福機構為業主處理小型維修及管理單位，增加業主參與計劃的誘因，更

可避免地產代理因擔當中介角色向申請家庭收取佣金及調高租金從而牟取暴利。

平台樂見房協願意為計劃擬備一份標準租約，加入租期及通知期條款，但認為租約條款應設

有優先續租權及加租幅度上限，從而能確保租客可居住至獲派公屋之期，以免再次搬遷及返回劏

房居住。在支援配套方面，應為受惠家庭設立搬遷津貼，減輕搬遷所帶來的經濟負擔。（ｃｌ）

