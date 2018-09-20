【本港經濟】８月整體通脹率回落至２﹒３％，低於預期

《經濟通通訊社２０日專訊》政府統計處公布，今年８月份整體消費物價與一年前同月比較

，上升２﹒３％，較７月份的相應升幅２﹒４％稍低。市場本來估計，８月數字會維持於

２﹒４％。扣除所有政府一次性紓困措施的影響，綜合消費物價指數在８月份的按年升幅（即基

本通脹率）為２﹒６％，較７月份（２﹒７％）稍低，主要是由於旅遊費用升幅收窄所致。此外

，進出香港交通費用下跌也有關。



＊首八月基本通脹率升２﹒５％＊



在各類消費物價指數組成項目中，價格在今年８月份錄得按年升幅的類別為食品（不包括外

出用膳）（在綜合消費物價指數中上升４﹒５％）、電力、燃氣及水（上升３﹒４％）、外出用

膳（上升３％）、住屋（上升２﹒３％）等。另一方面，耐用物品的價格則錄得按年跌幅（下跌

１﹒９％）。

以今年首八個月合併計算，綜合消費物價指數較一年前同期上升２﹒３％。剔除所有政府一

次性紓困措施的影響，首八個月合併計算的綜合消費物價指數較一年前同期上升２﹒５％。



＊通脹壓力料輕微上升＊



政府發言人表示，近月基本通脹壓力大致平穩。按年計算，８月基本通脹率略為回落，主要

是由於外遊團費的升幅有所減慢和進出香港交通費用下降，稍大於私人房屋租金項目升幅加快的

影響。

發言人續指，展望將來，隨著環球通脹緩步上升以及早前新訂住宅租金上升的影響繼續浮現

，通脹壓力在未來數月料會輕微增加。然而，通脹率在今年全年應保持在溫和的範圍內。政府會

繼續密切留意情況，特別是通脹對低收入人士的影響。（ｃｌ）

