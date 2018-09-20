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即市新聞

20/09/2018 16:31

【本港經濟】８月整體通脹率回落至２﹒３％，低於預期

　　《經濟通通訊社２０日專訊》政府統計處公布，今年８月份整體消費物價與一年前同月比較
，上升２﹒３％，較７月份的相應升幅２﹒４％稍低。市場本來估計，８月數字會維持於
２﹒４％。扣除所有政府一次性紓困措施的影響，綜合消費物價指數在８月份的按年升幅（即基
本通脹率）為２﹒６％，較７月份（２﹒７％）稍低，主要是由於旅遊費用升幅收窄所致。此外
，進出香港交通費用下跌也有關。

＊首八月基本通脹率升２﹒５％＊

　　在各類消費物價指數組成項目中，價格在今年８月份錄得按年升幅的類別為食品（不包括外
出用膳）（在綜合消費物價指數中上升４﹒５％）、電力、燃氣及水（上升３﹒４％）、外出用
膳（上升３％）、住屋（上升２﹒３％）等。另一方面，耐用物品的價格則錄得按年跌幅（下跌
１﹒９％）。
　　以今年首八個月合併計算，綜合消費物價指數較一年前同期上升２﹒３％。剔除所有政府一
次性紓困措施的影響，首八個月合併計算的綜合消費物價指數較一年前同期上升２﹒５％。

＊通脹壓力料輕微上升＊

　　政府發言人表示，近月基本通脹壓力大致平穩。按年計算，８月基本通脹率略為回落，主要
是由於外遊團費的升幅有所減慢和進出香港交通費用下降，稍大於私人房屋租金項目升幅加快的
影響。
　　發言人續指，展望將來，隨著環球通脹緩步上升以及早前新訂住宅租金上升的影響繼續浮現
，通脹壓力在未來數月料會輕微增加。然而，通脹率在今年全年應保持在溫和的範圍內。政府會
繼續密切留意情況，特別是通脹對低收入人士的影響。（ｃｌ）

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