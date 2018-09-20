  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

20/09/2018 16:29

【本港樓市】代理：７月動工私宅按月增逾１﹒５倍

　　《經濟通通訊社２０日專訊》利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，近千伙的西鐵元朗站南地
盤於７月份開展動工，帶動私宅動工量按月回升。根據屋宇署今日發表最新數據，２０１８年７
月份全港共有３個私人住宅項目動工，涉及單位合共９９２伙，較６月份的３８６伙大增約
１﹒５７倍；不過，今年首七個月累計動工量合共８８０５伙，較去年同期減少近３５％，為四
年來同期新低。

估計全年數字可望達１﹒８－２萬伙水平＊

　　他預料，多個項目已獲屋宇署批准動工並可隨時施工，加上發展商利用自身土儲開展的其他
項目，預料將繼續帶動私宅動工量急起直追，全年可望達１﹒８萬伙至２萬伙水平。
　　數據顯示，７月份共有３個私宅項目動工，涉及單位總數９９２伙，當中最大規模的項目為
西鐵元朗站南地盤（ＹＬＴＬ５１０），涉及單位９４０伙；此外，西貢對面海康健路（ＤＤ２
１５ＬＯＴ１１８１）及壽臣山壽山村道１６Ａ至１６Ｄ號，亦已於同月展開施工，兩個項目分
別涉及３４伙及１８伙。
　　連同上述項目，２０１８年首七個月全港共有２２個私宅項目動工，涉及單位總數８８０５
伙。當中以新界區的施工伙數最多，涉及６個項目共６７１８伙，單位佔整體比例近７６﹒３％
；九龍區則共有９個私宅項目動工，單位數量共１４１０伙，佔整體比率約１６％；港島區共有
７個項目、合共６７７個單位動工，佔整體比例近７﹒７％。（ｃｌ）

返回新聞主頁

全新【etnet健康】專頁登場喇！立即成為Fans獲得最貼身實用嘅健康資訊！ http://fb.me/health.etnet.com.hk
最新專題
More
生財有道20/09/2018
【港銀熱炒】曾永堅：本地銀行憧憬淨息差擴 匯控渣打估值仍吸引
香港政情20/09/2018
【施政前瞻】建制泛民同倡分拆運房局 料施政報告將著手研究
FOCUS20/09/2018
【FOCUS】獅子行、地產商齊搶「未來錢」 現金才是王
中國故事20/09/2018
【杭州直擊】淘寶創「造物節」 助年青人勇於追夢
生財有道20/09/2018
【金融海嘯十年】3個前iBanker的故事
國際動態20/09/2018
兩韓簽平壤宣言 建無核朝鮮半島
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【得獎名單】【etnet x i-access】第三屆聯大投資比賽 即答即賞200份獎品

【etnet x 雅虎香港】美國三藩市TechCrunch Disrupt即睇即答贏獎賞

【DIVA Channel 4周年‧Beautiful Soul】For Fans 西洋書法工作坊

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
社創SoIN