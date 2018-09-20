【本港樓市】代理：７月動工私宅按月增逾１﹒５倍

《經濟通通訊社２０日專訊》利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，近千伙的西鐵元朗站南地

盤於７月份開展動工，帶動私宅動工量按月回升。根據屋宇署今日發表最新數據，２０１８年７

月份全港共有３個私人住宅項目動工，涉及單位合共９９２伙，較６月份的３８６伙大增約

１﹒５７倍；不過，今年首七個月累計動工量合共８８０５伙，較去年同期減少近３５％，為四

年來同期新低。



估計全年數字可望達１﹒８－２萬伙水平＊



他預料，多個項目已獲屋宇署批准動工並可隨時施工，加上發展商利用自身土儲開展的其他

項目，預料將繼續帶動私宅動工量急起直追，全年可望達１﹒８萬伙至２萬伙水平。

數據顯示，７月份共有３個私宅項目動工，涉及單位總數９９２伙，當中最大規模的項目為

西鐵元朗站南地盤（ＹＬＴＬ５１０），涉及單位９４０伙；此外，西貢對面海康健路（ＤＤ２

１５ＬＯＴ１１８１）及壽臣山壽山村道１６Ａ至１６Ｄ號，亦已於同月展開施工，兩個項目分

別涉及３４伙及１８伙。

連同上述項目，２０１８年首七個月全港共有２２個私宅項目動工，涉及單位總數８８０５

伙。當中以新界區的施工伙數最多，涉及６個項目共６７１８伙，單位佔整體比例近７６﹒３％

；九龍區則共有９個私宅項目動工，單位數量共１４１０伙，佔整體比率約１６％；港島區共有

７個項目、合共６７７個單位動工，佔整體比例近７﹒７％。（ｃｌ）

